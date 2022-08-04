Медведев заявил о проблемах с исторической памятью Столтенберга
Дмитрий Медведев напомнил генсеку НАТО, забывшему уроки истории, кто победил во Второй мировой войне.
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной.
Медведев отметил, что у Столтенберга есть проблемы с памятью, так как глава Североатлантического альянса забыл, кто победил во Второй мировой войне. А уроки истории надо помнить, так как история повторяется.
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», - написал Медведев.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил уверенность, что «специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты».