Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая к острову

По данным Минобороны Тайваня, авиация и флот Народно-освободительной армии Китая вошли в зону ПВО острова.

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Министерство обороны Тайваня распространило заявление о приближении авиации и военно-морских кораблей Народно-освободительной армии Китая к границам острова.

По данным военного ведомства Тайваня, 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня, 14 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Кроме того, 14 китайских военных кораблей провели учения в водах Тайваня. Из заявления Минобороны Тайваня следует, что в учениях были задействованы десять истребителей Су-30, по четыре J-16 ("Цзянь-16") и J-11, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 ("Юнь-8") и воздушный заправщик Y-20 ("Юнь-20"), сообщает ТАСС.

В Минобороны Тайваня не исключают, что учения могут стать возможной имитацией нападения на остров.

«Наши военные передали предупреждения, развернули боевое воздушное патрулирование и военно-морские корабли, а также активировали ракетные комплексы наземного базирования в ответ на ситуацию», — приводит заявление Минобороны Тайваня CNN.

Напомним, что Китай объявил о проведении масштабных учений с участием ВВС и ВМФ НОАК в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Маневры затронули практически все пространство вокруг острова: проводятся в северной, юго-восточной и юго-западной окрестностях Тайваня - на суше и на море.