FP: лидеры Евросоюза сбиты с толку отношением Орбана к России

В материале издания подчеркивается, Будапешт ни разу не выступал с открытой критикой в адрес России после начала спецоперации на Украине.

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Лидеры стран Евросоюза сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России. Такое заявление сделала журналистка Аманда Коукли и назвала Орбана «троянским конем Путина внутри Европейского союза».

«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», - написала она в статье для Foreign Policy.

Кроме того, в материале также говорится о давлении Будапешта в адрес лидеров ЕС. Виктор Орбан на прошлой неделе выступил против сокращения потребления газа на 15% и назвал данное решение шагом к военной экономике, в том время как 27 членов Евросоюза согласились.

Журналистка также считает, что Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю, так как ранее Орбан не согласился с единой политикой ЕС, касающейся отношения к иммиграции и меньшинствам. В конце статьи Коукли указала, что Будапешт ни разу не выступал с открытой критикой в адрес России после начала спецоперации по защите Донбасса. При этом журналистка упомянула, что Венгрия также была не согласна с вводом санкций в адрес РФ, на фоне чего шестой пакет ограничительных мер впоследствии был задержан.

Ранее Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил мнение, что план Европейского союза уменьшить потребление газа на 15% в конечном итоге может привести ЕС к военной экономики, а также рецессии.