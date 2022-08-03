Начальник войск РХБЗ Кириллов наградил участников спецоперации на Украине
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов наградил участников специальной военной операции на Украине. Он сделал это в 27 Научном центре МО РФ в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.
Кириллов вручил госнаграды орден Мужества и медаль Жукова, а также ведомственные награды МО РФ «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты». Их получили военнослужащие, проявившие мужество, самоотверженность и отвагу в ходе спецоперации.
Игорь Кириллов поблагодарил военнослужащих за храбрость и большой личный вклад в борьбу с врагом при выполнении поставленных задач.
Ранее в Минобороны России заявили, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать сдающихся в плен.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов