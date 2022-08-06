ПВО ВС РФ перехватили снаряды РСЗО ВСУ над Каховской ГЭС и Антоновским мостом

По данным МО РФ, перехвачено в общей сложности 26 реактивных снарядов.

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Российские средства ПВО перехватили снаряды РСЗО ВСУ над Каховской ГЭС и Антоновским мостом.

В целом, по данным МО РФ, перехвачено 26 реактивных снарядов в том числе над районами населенных пунктов Чернобаевка, Брилевка, Новая Каховка, Алешковские Пески, Цюрупинск, Сухая Каменка и Барвенково.

В Министерстве обороны России также сообщили об уничтожении под Харьковом украинского взвода РСЗО HIMARS и «Ольха».

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов