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Футболист из Африки отправил брата вместо себя на свадьбу и поехал на подписание контракта

Анастасия Бобылева
13:46 06.08.2022
Мохамед Буя из сборной Сьерра-Леоне был вынужден пропустить свадьбу из-за подписания контракта со шведским «Мальме».
Футболист из Африки отправил брата вместо себя на свадьбу и поехал на подписание контракта
© Фото: Christian Ã–Rnberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Нападающий сборной Сьерра-Леоне Мохамед Буя попросил брата подменить его на свадьбе, потому что был вынужден поехать на подписание важного контракта. Футболист сам рассказал об этом изданию Aftonbladet.

«Мы поженились 21 июля в Сьерра-Леоне. Но меня там не было, потому что "Мальме" попросил приехать пораньше. Сделали фотосессию заранее, как будто я там присутствовал. Однако меня на самой свадьбе заменял брат», - пояснил он.

Буя перешел в «Мальме» из клуба Хэнань Суншань Лунмэн. Его контракт действует до декабря 2025 года.

Ранее в «Фенербахче» заявили, что не станут извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина. Фанаты турецкой команды хором выкрикивали имя российского президента на трибунах. В футбольном клубе прокомментировали ситуацию и сказали, что извиняться перед Украиной они не намерены после неподобающих высказываний украинского посла.

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