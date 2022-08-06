Футболист из Африки отправил брата вместо себя на свадьбу и поехал на подписание контракта

© Фото: Christian Ã–Rnberg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нападающий сборной Сьерра-Леоне Мохамед Буя попросил брата подменить его на свадьбе, потому что был вынужден поехать на подписание важного контракта. Футболист сам рассказал об этом изданию Aftonbladet.

«Мы поженились 21 июля в Сьерра-Леоне. Но меня там не было, потому что "Мальме" попросил приехать пораньше. Сделали фотосессию заранее, как будто я там присутствовал. Однако меня на самой свадьбе заменял брат», - пояснил он.

Буя перешел в «Мальме» из клуба Хэнань Суншань Лунмэн. Его контракт действует до декабря 2025 года.

Ранее в «Фенербахче» заявили, что не станут извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина. Фанаты турецкой команды хором выкрикивали имя российского президента на трибунах. В футбольном клубе прокомментировали ситуацию и сказали, что извиняться перед Украиной они не намерены после неподобающих высказываний украинского посла.