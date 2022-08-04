Спецслужбы предотвратили убийство мэра Бердянска украинскими экстремистами

Член украинской экстремистской организации хладнокровно готовился к совершению преступления, запросив у заказчиков порядка полумиллиона рублей за свою «услугу».

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В Бердянске задержали террориста, подложившего бомбу мощностью в два килограмма тротила под машину главы местной администрации.

На записи с видеокамеры видно, как мужчина сделал вид, что упал, и заложил бомбу. Его план сорвался из-за бдительности местных жителей. В ходе допроса террорист рассказал, что совершить преступление его подговорил куратор из СБУ.

За неудавшимся убийцей следили давно, теперь бывший бизнесмен - украинский террорист, и находится под охраной.

Активный член экстремистской организации «Самооборона Бердянска» получил задание и хладнокровно готовился к совершению преступления. Взамен за услугу он хотел получить от заказчика порядка полумиллиона рублей, однако ссылается при этом на идейный подтекст.

Подрывник практически сразу сдал подельников - все они находятся на территории Украины и оттуда пытаются дестабилизировать ситуацию на освобожденных территориях, убивая мирных жителей и представителей местной власти.

Один из подельников экстремиста, военнослужащий ВСУ Дмитрий Кравцов, бежал из Мариуполя, а в Бердянске решил подзаработать, взявшись убить сотрудницу администрации и управляющего мясокомбинатом. Взрывчатку получил из Запорожья, дополнительно оружие и патроны для него хранил в тайнике.

Оперативные сотрудники ежедневно ведут тяжелую работу по выявлению так называемых «спящих террористических ячеек». Схроны с оружием находят и в городе, и в окрестных лесах. Задержанных для дальнейших следственных действий переправляют на территорию ДНР, где за терроризм кроме тюрьмы им может грозить высшая мера наказания.