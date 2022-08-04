В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спецслужбы предотвратили убийство мэра Бердянска украинскими экстремистами

Егор Левин
Михаил Аброськин
08:45 04.08.2022
Член украинской экстремистской организации хладнокровно готовился к совершению преступления, запросив у заказчиков порядка полумиллиона рублей за свою «услугу».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Бердянске задержали террориста, подложившего бомбу мощностью в два килограмма тротила под машину главы местной администрации.

На записи с видеокамеры видно, как мужчина сделал вид, что упал, и заложил бомбу. Его план сорвался из-за бдительности местных жителей. В ходе допроса террорист рассказал, что совершить преступление его подговорил куратор из СБУ.

За неудавшимся убийцей следили давно, теперь бывший бизнесмен - украинский террорист, и находится под охраной.

Активный член экстремистской организации «Самооборона Бердянска» получил задание и хладнокровно готовился к совершению преступления. Взамен за услугу он хотел получить от заказчика порядка полумиллиона рублей, однако ссылается при этом на идейный подтекст.

Подрывник практически сразу сдал подельников - все они находятся на территории Украины и оттуда пытаются дестабилизировать ситуацию на освобожденных территориях, убивая мирных жителей и представителей местной власти.

Один из подельников экстремиста, военнослужащий ВСУ Дмитрий Кравцов, бежал из Мариуполя, а в Бердянске решил подзаработать, взявшись убить сотрудницу администрации и управляющего мясокомбинатом. Взрывчатку получил из Запорожья, дополнительно оружие и патроны для него хранил в тайнике.

Оперативные сотрудники ежедневно ведут тяжелую работу по выявлению так называемых «спящих террористических ячеек». Схроны с оружием находят и в городе, и в окрестных лесах. Задержанных для дальнейших следственных действий переправляют на территорию ДНР, где за терроризм кроме тюрьмы им может грозить высшая мера наказания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:08 В стране и мире
Видео
Обугленные конструкции: утренние кадры сгоревшего склада OZON в Подмосковье
09:01 В стране и мире
Полковнику Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России за героизм
05:58 В стране и мире
Видео
МЧС: открытое горение на складе OZON в Истре ликвидировано
05:02 Армия
Видео
«Селенга-2022»: стартовали совместные российско-монгольские учения
05:01 В стране и мире
Видео
Почти 3 млн обращений: как беженцы эвакуируются с территории Украины
Популярное
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.