В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Марина Крижановская
01:28 06.08.2022
В случае доказательства его вины, 42-летний россиянин может получить 55 лет американской тюрьмы - фактически пожизненное заключение.
Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии
© Фото: Giorgos Zachos ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Гражданин России Александр Винник предстал перед судом США. Сообщается, что место действия - суд в штате Калифорния. Россиянина экстрадировала Греция по запросу Соединенных Штатов.

Ему вменяется вина в отмывании миллиардов долларов с помощью криптовалют. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Министерство юстиции.

«Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», - цитирует агентство Минюст США.

Американская сторона обвиняет россиянина Александра Винника в создании биржи криптовалют BTC-e. По мнению США, Винник якобы отмыл четыре миллиарда долларов. Если его вина будет доказана, 42-летний россиянин может получить 55 лет тюрьмы - фактически пожизненное заключение.

«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США, чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше четырех миллиардов долларов криминальных доходов», - приводит агентство слова помощника генпрокурора Кеннет Полайта-младшего.

Немногим ранее Россия выразила свое возмущение действиями греческой стороны. В МИД РФ сочли их недружественными. В министерстве считают, что Афины пошли на поводу у Вашингтона, объявившего травлю россиян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Полянский: РФ доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
01:28 В стране и мире
Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии
00:06 В стране и мире
В Израиле сообщили, что страну атаковали 71 ракетой
21:39 Армия
Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой
20:55 Армия
МО РФ: режим Зеленского осуществляет акты ядерного терроризма
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.