Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

В случае доказательства его вины, 42-летний россиянин может получить 55 лет американской тюрьмы - фактически пожизненное заключение.

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Гражданин России Александр Винник предстал перед судом США. Сообщается, что место действия - суд в штате Калифорния. Россиянина экстрадировала Греция по запросу Соединенных Штатов.

Ему вменяется вина в отмывании миллиардов долларов с помощью криптовалют. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Министерство юстиции.

«Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», - цитирует агентство Минюст США.

Американская сторона обвиняет россиянина Александра Винника в создании биржи криптовалют BTC-e. По мнению США, Винник якобы отмыл четыре миллиарда долларов. Если его вина будет доказана, 42-летний россиянин может получить 55 лет тюрьмы - фактически пожизненное заключение.

«После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США, чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше четырех миллиардов долларов криминальных доходов», - приводит агентство слова помощника генпрокурора Кеннет Полайта-младшего.

Немногим ранее Россия выразила свое возмущение действиями греческой стороны. В МИД РФ сочли их недружественными. В министерстве считают, что Афины пошли на поводу у Вашингтона, объявившего травлю россиян.