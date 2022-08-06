Читатели турецкого издания Haber7 одобрили переход на оплату газа в рублях и лирах

На встрече в Сочи лидеры Турции и России договорились о частичном переходе на оплату российского газа в рублях, и это - только начало.

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Читатели турецкого издания Haber7 прокомментировали решение президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о переходе на оплату российского газа в рублях и лирах. Они поддержали эту идею.

«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», - приводит РИА Новости один из комментариев.

Кто-то из читателей замечает: Турция в последнее время стала активнее сотрудничать с Россией, Ираном и странами Персидского залива.

Ранее президенты встретились в Сочи и провели переговоры. Главы государств договорились о наращивании объема торговли между Россией и Турцией, а также о частичной оплате в рублях российского газа.