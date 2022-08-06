МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»

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Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации нанесли удар по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. В результате удара было уничтожено более 80 наемников и 11 единиц спецтехники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники», - заявил Конашенков.

Ранее в Донецкой Народной Республике отдали под суд пятерых иностранных наемников. Среди них граждане Хорватии, Швеции и Великобритании.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов