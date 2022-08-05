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Украинские боевики обстреляли железнодорожную станцию в Запорожской области из HIMARS

Елизавета Потейчук
19:20 05.08.2022
По железнодорожному полотну было зафиксировано 11 попаданий снарядов.
Украинские боевики обстреляли железнодорожную станцию в Запорожской области из HIMARS
© Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины подвергли обстрелу железнодорожную станцию Токмак. Отмечается, что украинские войска обстреляли объект из РСЗО HIMARS американского производства, 11 попаданий снарядов зафиксировано по полотну, и еще одно - в здание элеватора.

«Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 – по ж/д полотну и один – в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора», - приводит РИА Новости слова Балицкого.

Напомним, ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды боевиков попали на промышленную площадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений из-за происшествия предстоит уточнить.

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