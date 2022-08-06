В Кабуле тело главаря «Аль-Каиды»* не нашли на месте удара

Об этом рассказал представитель движения «Талибан»** Забихулла Муджахид.

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В столице Афганистана Кабуле власти не обнаружили тело на месте удара беспилотника США по лидеру террористической группировки «Аль-Каида»* Айману аз-Завахири. Об этом рассказал представитель «Талибана»** Забихулла Муджахид.

«Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника», - передает РИА Новости его комментарий.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что в результате контртеррористической операции США убили лидера «Аль-Каиды». Слова чиновника, подтвердившего информацию, публикует издание Politico.

*« Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в России.

**«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.