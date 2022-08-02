Politico: США устранили лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири

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По сообщению западных СМИ, американцы в прошедшие выходные провели в Афганистане контртеррористическую операцию. Ее результатом стало убийство лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири.

Отмечено, что это произошло в результате удара БпЛА. Информацию сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

«В выходные США провели контртеррористическую операцию против важной цели "Аль-Каиды"* в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет», - публикует издание слова неназванного чиновника.

Также Politico указывает, что данную операцию якобы провело ЦРУ. Вместе с тем сообщается, что в ближайшее время с заявлением по данному событию выступит президент США Джо Байден.

Немногим ранее газета Nikkei Asia сообщила, что США стягивают самолеты и авианосцы к Тайваню накануне визита Пелоси.

СМИ указывали, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2-го или утром 3 августа. Отмечается, что «военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси».

*« Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в России.