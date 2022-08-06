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За сутки в РФ выявлено почти 20 тысяч заражений COVID-19

Алексей Курильченко
11:16 06.08.2022
За сутки от коронавируса вылечились 10 743 человека.
За сутки в РФ выявлено почти 20 тысяч заражений COVID-19
© Фото: РИА Новости
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За прошедшие сутки в России было выявлено 19 974 случая заражения короновирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве и Санкт-Петербурге - 5997 и 2303 соответственно. За сутки выздоровело 10 743 человека.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами омикрон-штамма, такими как «кентавр». На сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник», добавил специалист.

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