За сутки в РФ выявлено почти 20 тысяч заражений COVID-19
За сутки от коронавируса вылечились 10 743 человека.
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За прошедшие сутки в России было выявлено 19 974 случая заражения короновирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Наибольшее число случаев выявлено в Москве и Санкт-Петербурге - 5997 и 2303 соответственно. За сутки выздоровело 10 743 человека.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами омикрон-штамма, такими как «кентавр». На сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник», добавил специалист.