Вирусолог рассказал, может ли прививка защитить от штамма «кентавр»

Прививка способна защитить от тяжелого течения заболевания, но не от заражения, напомнил специалист.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами омикрона-штамма, такими как «кентавр». Об этом в разговоре со «Звездой» вирусолог Алексей Аграновский.

«Сейчас идут штаммы группы "омикрон", которые вызывают более легкие формы COVID-19, но в некоторых случаях, тем не менее, возможны и тяжелые случаи, чтобы от них уйти - лучше сделать прививку», - сказал он.

На сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник», добавил специалист.

«Она в достаточной степени эффективна даже против штаммов типа "омикрон-кентавр" и других, которые частично уходят от антител, которые образуются в ответ на болезнь, вызываемую предыдущими штаммами, или вакцину», - подчеркнул Аграновский.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России наступит пик очередного подъема заболеваемости коронавирусом.