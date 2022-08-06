МИД РФ: обстрелы Украиной Запорожской АЭС могут привести к катастрофе

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Обстрел ВСУ ядерных объектов, в частности Запорожской атомной электростанции, могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Об этом заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Прямо в ходе нашего заседания пришла информация о том, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС. Это вопиющий, беспрецедентный случай. Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия», - заявил Вишеневецкий на заседании первого главного комитета Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Он также заявил, что сейчас обсуждается вопрос о возобновлении деятельности МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Однако Секретариат ООН в последний момент сорвал поездку.

«Мы были в тесном контакте с Секретариатом МАГАТЭ, гендиректором агентства. Прорабатывался визит на Запорожскую АЭС. Проделан огромный объем работы по логистике, обо всем договорились... Приехала бы инспекция и убедилась, что там все нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах. Не дали это сделать. Потому что идет постоянная украинская пропаганда в западных СМИ. Например, Украина в одном из своих циркуляров в МАГАТЭ утверждала, что на станцию в Запорожье не поставляется оборудование и запчасти. На самом деле мы договаривались, чтобы через линию фронта все доставлялось. У нас есть накладные, подтверждающие доставку», - заявил замдиректора.

Ранее, 5 августа, ВСУ обстреляли ЗАЭС, из-за чего в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. Как сообщили в Министерстве обороны России, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Минобороны указало, что украинские снаряды не затронули масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, находившиеся вблизи, что могло спровоцировать более крупное возгорание и возможную радиационную аварию на крупнейшей в Европе атомной электростанции.