Посол КНР во Франции: «рука США видна как в украинском, так и тайваньском кризисе»

Посол Лю Шайе подчеркнул, что «США решили подбросить порох в район Тайваньского пролива, чтобы создать еще один кризис наряду с украинским».

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США причастны к разжиганию кризиса как на Украине, так и на Тайване. Такое мнение выразил посол Китайской Народной Республики во Франции Лю Шайе.

По мнению высокопоставленного дипломата, США беспокоит перспектива утраты собственного мирового влияния. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала «Эль-се-и». Его слова приводит ТАСС.

«В двух кризисах - украинском и тайваньском - видна рука США. Сейчас США решили подбросить порох в район Тайваньского пролива, чтобы создать еще один кризис наряду с украинским», - рассказал китайский посол.

Продолжая тему американской агрессии, посол Лю Шайе указал на вводимые США огромные товарные пошлины, в то время как КНР стремится к мирному сосуществованию с Соединенными Штатами.

«Мы придерживаемся принципа мирного сосуществования с США, стремимся к неконфронтационным отношениям. Соединенные Штаты же действуют против Китая, вводя тяжелые пошлины на китайские товары и объявляя санкции против многочисленных предприятий КНР», - добавил посол КНР во Франции.

Говоря о недавнем визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, посол указал на нарушение таким образом суверенитета Китая.

Немногим ранее посол Лю Шайе указал, что значительная часть государств не поддерживает санкции против России и действия Запада в отношении Украины. Он добавил, что озабоченности России законны в контексте расширения Североатлантического альянса, начавшегося в 1990-ых годах», что «стало первопричиной украинского кризиса».