В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол КНР во Франции: «рука США видна как в украинском, так и тайваньском кризисе»

Марина Крижановская
00:58 06.08.2022
Посол Лю Шайе подчеркнул, что «США решили подбросить порох в район Тайваньского пролива, чтобы создать еще один кризис наряду с украинским».
Посол КНР во Франции: «рука США видна как в украинском, так и тайваньском кризисе»
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

США причастны к разжиганию кризиса как на Украине, так и на Тайване. Такое мнение выразил посол Китайской Народной Республики во Франции Лю Шайе.

По мнению высокопоставленного дипломата, США беспокоит перспектива утраты собственного мирового влияния. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала «Эль-се-и». Его слова приводит ТАСС.

«В двух кризисах - украинском и тайваньском - видна рука США. Сейчас США решили подбросить порох в район Тайваньского пролива, чтобы создать еще один кризис наряду с украинским», - рассказал китайский посол.

Продолжая тему американской агрессии, посол Лю Шайе указал на вводимые США огромные товарные пошлины, в то время как КНР стремится к мирному сосуществованию с Соединенными Штатами.

«Мы придерживаемся принципа мирного сосуществования с США, стремимся к неконфронтационным отношениям. Соединенные Штаты же действуют против Китая, вводя тяжелые пошлины на китайские товары и объявляя санкции против многочисленных предприятий КНР», - добавил посол КНР во Франции.

Говоря о недавнем визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, посол указал на нарушение таким образом суверенитета Китая.

Немногим ранее посол Лю Шайе указал, что значительная часть государств не поддерживает санкции против России и действия Запада в отношении Украины. Он добавил, что озабоченности России законны в контексте расширения Североатлантического альянса, начавшегося в 1990-ых годах», что «стало первопричиной украинского кризиса».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Полянский: РФ доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
01:28 В стране и мире
Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии
00:06 В стране и мире
В Израиле сообщили, что страну атаковали 71 ракетой
21:39 Армия
Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой
20:55 Армия
МО РФ: режим Зеленского осуществляет акты ядерного терроризма
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.