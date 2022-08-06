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Посол КНР во Франции указал на отсутствие поддержки большинством стран антироссийских санкций

Марина Крижановская
00:27 06.08.2022
Посол Лю Шайе также отметил законные озабоченности России в контексте расширения Североатлантического альянса, начавшегося в 1990-х годах, что «стало первопричиной украинского кризиса».
Посол КНР во Франции указал на отсутствие поддержки большинством стран антироссийских санкций
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В китайских дипломатических кругах выразили мнение, что значительная часть государств не поддерживает санкции против России и действия Запада в отношении Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатического представительства КНР во Франции - посол Лю Шайе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эль-се-и». Его слова приводит ТАСС.

«В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с западным альянсом и не поддерживает санкции против России», - цитирует агентство посла Китая.

Представитель Китайской Народной Республики указал на то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) влияние Соединенных Штатов все более сокращается. Несмотря на желание жителей данного региона спокойно жить и развиваться, США стремятся к сохранению своей гегемонии, что, по словам Шайе, не в интересах АТР.

«В регионе хотят развивать национальные экономики, улучшать жизнь населения, стремятся к миру и спокойствию, но сейчас США хотят внести разлад в региональную обстановку. Это не в интересах стран региона, но США заинтересованы в сохранении своей гегемонии», -рассказал китайский посол.

Говоря о действиях Североатлантического альянса в отношении России, дипломат отметил, что его «расширение, начавшееся в 1990-х годах стало первопричиной украинского кризиса». Посол Лю Шайе указал на законные озабоченности России в таком контексте.

«Это представляет собой серьезную проблему для безопасности России, она много раз предлагала Западу сесть за стол переговоров для обсуждения этого вопроса, но США и НАТО от этого постоянно отказывались», - констатировал китайский посол во Франции.

Немногим ранее в китайском МИД предложили главе МИД России Сергею Лаврову усилить стратегический диалог на фоне ситуации с Тайванем. Китайский министр отметил, что позиция Москвы по Тайваню свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между двумя странами.

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