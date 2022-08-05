В МИД КНР предложили Лаврову усилить стратегический диалог на фоне ситуации с Тайванем

Позиция Москвы по Тайваню свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между Россией и Китаем, отметил Ван И.

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Министр иностранных дел Китая Ван И предложили российскому коллеге Сергею Лаврову усилить стратегический диалог между двумя странами на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. Об этом китайский министр заявил на встрече с Лавровым в Пномпене.

«Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны... В свою очередь, Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», - заявил Ван И.

По словам дипломата, позиция Москвы по Тайваню свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между Россией и Китаем и поддержке, которую страны оказывают друг другу на международной арене.

Также китайский дипломат заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань - это «вульгарная комедия», которая может обернуться для Штатов серьезными последствиями. Это также нарушает американо-китайские двусторонние договоренности и принципы «одного Китая».