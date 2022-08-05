РБК: большая часть микробизнеса в РФ откажется от перехода на новый налоговый режим

Согласно опросу, 97% респондентов сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим.

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Подавляющее большинство компаний из сферы российского микробизнеса заявили, что не собираются переходить на новый специальный налоговый режим. Такие результаты показал опрос сервиса «Актион Бухгалтерия» среди более чем 400 российских фирм по всем регионам страны, сообщает РБК.

По данным опроса, 97% респондентов отказались от перехода на новый режим. Из них 39% пояснили, что это было бы невыгодно. Ставки налога слишком высоки для них.

Налогообложение «доходов» и «доходов, уменьшенных на величину расходов» по АУСН составляет 8% и 20% соответственно, в то время как по обычной УСН - 6% и 15%.

Многие компании не соответствуют критериям, необходимым для перехода на новый режим по численности сотрудников или по доходам. Об этом сообщили 47% опрошенных.

Также некоторые предприниматели указали индивидуальные причины отказа, среди которых были распространены варианты «нет доверия к ИФНС», «хотим посмотреть практику», «сырая система». Представители российских фирм относятся к нововведениям с большим недоверием.

Ранее Минюст РФ предложил отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации. В ведомстве полагают, что это может снизить риски необоснованного уголовного преследования.