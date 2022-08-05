ФСБ предотвратила теракт в КЧР, который готовили сторонники «Правого сектора»*

После совершения планируемого теракта задержанный должен был уехать на поезде, где его забрали бы участники группировки.

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Федеральная служба безопасности России предотвратила совершение террористического акта в Карачаево-Черкесской Республике. Его планировал местный неонацист, желающий вступить в группировку «Правый сектор»*.

Задержанный признался в том, что собирался совершить теракт в прокуратуре и военкомате. После этого он должен был уехать на поезде и по приезду вступить в группировку, задание которой выполнял.

«Там меня забрать должны были. В Белгороде. В "Правый сектор", - уточнил он.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании трех граждан Украины, которые планировали взрывы на автостанции «Сокол». Они должны были собрать самодельное взрывное устройство, радиус поражения которого составлял примерно 500 метров.

* «Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.