Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi к участию в «Сахалине-2»

По мнению Хагиуды, «Сахалин-2» - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.

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Японское правительство просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом на пресс-конференции в Токио заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«"Сахалин-2" - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта - российской компании», - передает РИА Новости слова Хагиуды.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении Токио сохранить интересы в «Сахалине-2». Согласно словам японского министра, позиция на продолжение интересов Японии не менялась.