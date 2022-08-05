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Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi к участию в «Сахалине-2»

Игнат Далакян
09:31 05.08.2022
По мнению Хагиуды, «Сахалин-2» - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.
Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi к участию в «Сахалине-2»
© Фото: Kento Nara, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Японское правительство просит компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом на пресс-конференции в Токио заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«"Сахалин-2" - важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта - российской компании», - передает РИА Новости слова Хагиуды.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении Токио сохранить интересы в «Сахалине-2». Согласно словам японского министра, позиция на продолжение интересов Японии не менялась.

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