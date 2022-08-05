Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными

По словам Лаврова, РФ готова к обсуждению данного вопроса в рамках канала, который был ранее согласован президентами двух стран.

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Российская Федерация готова обсуждать с Соединенными Штатами вопрос обмена заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет конкретной темы лиц, которые осуждены в России и в США. Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Глава МИД РФ подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам «не выдерживают».

Ранее в Министерстве иностранных дел России отреагировали на идею США «поймать за пуговицу» Сергея Лаврова для разговора. Министр иностранных дел России 4-5 августа принимает участие во встречах в формате Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.