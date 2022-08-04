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WP: Индия в 3 раза увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы

Ирина Елагина
19:31 04.08.2022
По данным The Washington Post, Индия в три раза увеличила импорт российских товаров и показала Западу нереальность изоляции Москвы.
WP: Индия в 3 раза увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы
© Фото: Aasif Shafi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Индия не вписалась в планы США и их союзников по экономической блокаде России. На фоне антироссийских санкций Индия демонстрирует все возрастающий интерес к товарам из России, что показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву. Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих на страницах издания поделилась своими наблюдениями о серьезных трудностях, с которыми столкнулись США, объявив санкции против России.

«Индия обращается к российским удобрениям, показывая, что ей трудно изолировать Москву. Импорт из России резко вырос и идет в дополнение к рекордным поставкам в Индию уцененной российской нефти», - пишет WP.

По данным издания, Индия с апреля по июнь 2022 года купила в России рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла. Размеры импорта из России за май составили 8,3 миллиарда долларов, что почти в трое выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В публикации приведены и другие примеры стран, которые заинтересованы в российских поставках. Среди них, например, Бразилия, которая нуждается в российских удобрениях для хорошего урожая сои. В статье отмечено, сельское хозяйство многих стран пострадает без надежных поставок из России.

Напомним, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против России, что бумерангом ударило по мировой экономике.

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