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Резонанс вокруг доклада организации Amnesty International о нарушениях международного права Вооруженными силами Украины свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. Об этом заявило посольство Российской Федерации в США.

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. Задолго до начала спецоперации мы предупреждали мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей», - говорится в Telegram-канале российского посольства.

В ведомстве выразили надежду, что исследование правозащитников поможет жителям США сделать правильные выводы.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала обвинение Amnesty International Вооруженных сил Украины в нарушении международного права. Дипломат напомнила, что Российская Федерация постоянно об этом говорит, называя действия украинских войск тактикой использования гражданского населения в качестве «живого щита».