Детям с освобожденных территорий Украины бесплатно дают путевки в лагерь «Юность» в Кирилловке, где они смогут посетить различные секции и отдохнуть.

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В Кирилловке Мелитопольского района организовали санаторно-курортный отдых на побережье Азовского моря для детей с освобожденных территорий.

Лагерь «Юность» предоставляет культурно-спортивную программу. Дети могут посещать занятия на пляже и спортивные и музыкальные секции, а за пределами лагеря работают школа верховой езды и дельфинарий. Общение с животными помогает реабилитироваться психологически.

С детьми в лагере работают психологи, однако их работа осуществляется в штатном режиме. Усиленного контроля за детьми, побывавших в зоне военных действий, не требуется. Глава военно-гражданской администрации Кириловки Мелитопольского района Екатерина Уманец рассказала, как быстро дети психологически адаптируются.

«Все в штатном режиме, потому что дети не очень перепуганы. Когда они видят военных, им это интересно, они бегут, машут им ручками, как в любое детское время. Я помню себя ребенком, мы всегда в "войнушку" играли и всегда военных мы приветствовали, здесь то же самое. Видят детки военных - они не пугаются», - рассказывает Екатерина.

Путевки в лагерь дают бесплатно, и дети до шести лет приезжают сюда вместе с родителями. В программе уже поучаствовали более трехсот человек.

Ранее российские врачи оказали медицинскую помощь мирному населению освобожденных населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, они выдали медицинские препараты пациентам, у которых не было возможности приобрести их самостоятельно.