Специалисты провели прием всех, кому была необходима медицинская помощь и дали консультации по дальнейшему лечению.

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Российские военные врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь мирному населению освобожденных населенных пунктов Запорожской области.

Как сообщает Минобороны России, к российским военным медикам обратились представители военно-гражданской администрации поселка Кирилловка в связи с тем, что после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса, многие специалисты первичного медицинского звена покинули населенный пункт.

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, специалисты медицинского отряда специального назначения Южного военного округа провели прием всех, кому была необходима медицинская помощь и дали консультации по дальнейшему лечению. Кроме того, врачи выдали необходимые медицинские препараты тем пациентам, у которых нет возможности приобрести их в аптеках.

Ранее российские военные врачи оказывали помощь детям, попавшим под обстрел Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Медики оказали первую врачебную помощь в объеме первичной хирургической обработки ран и иммобилизации конечностей, а также ввели обезболивающие и антибактериальные препараты.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов