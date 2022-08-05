WP: на Украине произошел раскол между Зеленским и региональными властями

Согласно изданию, Зеленский и его администрация отодвигают регионы на второй план с целью сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи.

Между центральными и региональными властями на Украине разгораются политические разногласия. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Как пишет издание, мэры крупных городов, в частности, Днепра считают, что официальный Киев в лице президента Украины Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, чтобы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников.

Кроме того, согласно статье, усиливается обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от своих обещаний предоставить дополнительные полномочия региональным и местным органам власти. Также, политики регионов недовольны созданием военных администраций, чти полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти, сообщает газета.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал Европейский союз за «задержку» макрофинансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро. В своей критике Зеленский указал, что такого рода «искусственная задержка» является «преступлением или ошибкой».