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Зеленский раскритиковал ЕС за «задержку» помощи в размере 8 миллиардов евро

Марина Крижановская
03:19 05.08.2022
Он выразил надежду - «верим, что это все-таки ошибка и ее исправят».
Зеленский раскритиковал ЕС за «задержку» помощи в размере 8 миллиардов евро
© Фото: @Dankihot (dankihot.com) Globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский обрушился с критикой в адрес европейского сообщества. В частности, он выразил недовольство задержкой выплаты макрофинансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро.

Зеленский перечислил социально незащищенные слои общества - пенсионеров, переселенцев, учителей - ждущих европейской материальной поддержки.

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены», - приводит РИА Новости слова Зеленского.

В своей критике Владимир Зеленский указал, что «такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это или преступление, или ошибка». Он не смог дать определение, какое из этих двух понятий является худшим. Также глава киевских властей выразил надежду - «верим, что это все-таки ошибка и ее исправят».

Накануне украинский президент заявил о желании провести переговоры с Си Цзиньпином. В сорокаминутном интервью изданию South China Morning Post Зеленский обратился к китайской стороне с призывом повлиять на Россию.

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