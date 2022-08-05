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В Приамурье военнослужащие ВВО уничтожили бронетехнику «противника» из гранатометов: видео

06:36 05.08.2022
В мероприятии приняли участие свыше 200 военнослужащих.
© Видео: пресс-служба Восточного военного округа © Фото: пресс-служба Восточного военного округа
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В Амурской области на полигоне «Екатеринославский» военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели боевые стрельбы из гранатометов и модернизированных пулеметов. Целями для них выступали мишени, имитирующие живую силу, бронированные машины.

В частности, военнослужащие уничтожили скопление живой силы и бронированную технику условного противника с помощью кумулятивных и осколочно-фугасных зарядов. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 200 до 350 метров из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 по танкам условного противника находящихся на рельсовой платформе для отработки огня по движущимся целям.

В свою очередь, военнослужащие из модернизированных пулеметов Калашникова уничтожили пулеметные и гранатометные расчеты «противника».

В мероприятии приняли участие свыше 200 военнослужащих. Стрельбы проходили в рамках проведения контрольных занятий по огневой подготовке.

Ранее мы показывали, как огнеметчики Вооруженных сил Российской Федерации противостоят ВСУ. Один выстрел уничтожает все живое на площади 80 квадратных метров, попадая в замкнутое пространство.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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