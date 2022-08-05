Выжигая живую силу врага: как огнеметчики ВС РФ противостоят ВСУ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В заброшенном поселке обнаружен опорный пункт противника. Координаты передала разведка. На место выдвигается огнеметный взвод Западного военного округа.

Для решения отдельных боевых задач взвод может делиться на две группы: огневого прикрытия и поражения с реактивными пехотными огнеметами «Шмель-М». По данным разведки опорный пункт противника в заброшенном доме.

Кругом лес, но оттуда хорошо просматривается дорога по которой должна пройти российская боевая техника. Дальность прицельного поражения у огнемета почти километр, но группа подходит как можно ближе, оставаясь незамеченной.

Прямое попадание с трехсот метров. Следом еще один точный выстрел гарантирует поражение цели. Подобные задачи наши военнослужащие решают практически ежедневно. На их выполнение отводятся считанные минуты.

«Когда в бой вступаешь, в голове прокручиваешь, чему учили, и опыт накапливается быстро. Сейчас не так трудно, как раньше, работать - как в первом бою было», - рассказал командир огнеметного взвода Дмитрий.

Не больше семи секунд на то, чтобы привести оружие в боевое положение. Реактивный пехотный огнемет «Шмель-М» пришел на смену более старой модификации - советскому «Шмелю», который использовался еще во время войны в Афганистане. Огнемет после модернизации стал на несколько килограммов легче, но при этом в два раза мощнее.

«Если РПГ направленно именно против техники, то огнемет выжигает живую силу противника. Новую модификацию можно сопоставить со 152-миллиметровым фугасным снарядом. Это восемь‐девять килограммов в тротиловом эквиваленте», - объяснил огнеметчик Иннокентий.

Один выстрел, попадая в замкнутое пространство, уничтожает все живое на площади 80 квадратных метров, создавая избыточное давление и поднимая температуру до трех тысяч градусов Цельсия. Так уничтожаются ДЗОТы, ДОТы, опорные пункты противника, а еще пехота и легкобронированная техника на открытой местности.

Зная, какую угрозу огнеметчики представляют, противник устраивает на них настоящую охоту.

«Движешься по населенному пункту, и со всех домов, со всех окон по тебе начинают работать снайперы, из стрелкового оружия, из РПГ. Работали очень слаженно, попарно: один человек работал с огнеметом, другой ему подавал. На это уходило очень мало времени: надо успеть прицелиться, выстрелить, спрятаться за технику», - описал военнослужащий Марат.

Огнеметчики одними из первых заходят в освобождаемые населенные пункты. Фактически расчищая дорогу и прикрывая пехоту .