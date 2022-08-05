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Зафиксировать поражение врага: кадры работы БПЛА «Орлан-10» в ходе СВО

06:33 05.08.2022
Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» выполняют функции поиска целей, корректировки огня и видеофиксации огневого поражения объектов, военной техники и живой силы противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе специальной военной операции.

БПЛА «Орлан-10» проводят разведку и поиск целей в условиях радиоэлектронных помех, а также помогают скорректировать огонь различных видов вооружения. Помимо этого, они фиксируют огневое поражение объектов, что хорошо видно на видео.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа. Расчеты САУ постоянно меняют огневую позицию, чтобы оставаться незамеченными для противника, и открывают огонь по огневым точкам ВСУ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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