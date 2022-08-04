Достать за сотни километров: кадры работы «Искандер-М» ВВО в зоне спецоперации

ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям на дальности до 500 километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». В работе задействована группировка войск Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации.

ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям. Ракетный комплекс способен поразить объекты на дальности до 500 километров.

Ранее «Звезда» показывала кадры уничтожения целей в тылу ВСУ на Украине. Несмотря на свой внушительный вид, точную электронику и автоматику, установка для специалистов предельно простая в эксплуатации.

Об этом всегда говорят ракетчики. На максимально допустимой для тягача скорости и, невзирая на непростую огневую позицию, расчет «Искандер-М» готов к работе через три с половиной минуты.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.