Возможное происхождение COVID и боевые стимуляторы ВСУ: в МО РФ обнародовали новые данные о биолабораториях США

В 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней.

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В Министерстве обороны России детально изучают оставленные при побеге украинскими военными упаковки с препаратами. Согласно результатам проведенных исследований, это - заместители наркотиков, сильнодействующие стимуляторы. Болеутоляющие вещества и психостимуляторы давали украинским боевикам для придания смелости.

«Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Аналогичная схема применялась американскими войсками во время проведения войн в Корее и во Вьетнаме. Также боевые стимуляторы применялись во время Второй Мировой войны в армии фашистской Германии. Однако есть свидетельства того, что над военнослужащими из Украины ставили эксперименты. Об этом свидетельствуют результаты исследований проб.

«Как мы ранее отмечали, в их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков, а также иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила, которые изучались Пентагоном в рамках украинских проектов UP-4 и UP-8», - отметил представитель МО России Игорь Кириллов.

В Минобороны не исключают того, что к созданию нового коронавируса, потрясшего планету за прошедшие два года, также причастны Соединенные Штаты. В частности, речь идет о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

«С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины. Характерно, что в 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Ивент-201", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней. Именно так получил пандемическое распространение вирус "испанского гриппа", унесшего десятки миллионов человеческих жизней», - пояснили в оборонном ведомстве России.

Более подробно о проектах США по ликвидации лидера Венесуэлы, какие препараты разрабатывали США и какие им удалось применить для устранения Уго Чавеса, а также о том, как была устроена деятельность американских биолабораторий и их специалистов в городах Украины - в материале Дарии Сенниковой.