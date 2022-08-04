В стране и мире Парламентская комиссия изучит информацию МО РФ о причастности США к появлению COVID-19 Елизавета Потейчук В Минобороны заявили, что в 2019 году на базе института имени Хопкинса прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. © Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев заявил, что комиссия намерена изучить информацию Министерства обороны России о вероятной причастности Вашингтона к появлению коронавирусной инфекции. «Разумеется, (комиссия - прим. ред.) будет (изучать эту информацию - прим. ред.). Для этого комиссия и создана», - сказал Косачев в беседе с РИА Новости. Напомним, в Минобороны не исключили причастности американского агентства к возникновению COVID-19. По данным оборонного ведомства, в 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения «Ивент-201», в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика