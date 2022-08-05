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Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой

21:39 05.08.2022
Три судна с кукурузой вышли из украинских портов в рамках договоренностей по вывозу зерна, достигнутых в Стамбуле.
Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой
© Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о том, что из портов Украины вышли три судна с кукурузой в рамках договоренностей по вывозу зерна, которые были достигнуты между РФ, ООН и Турцией в Стамбуле в июле. Начальник НЦУО добавил, что российская сторона неукоснительно следует принятым обязательствам.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 г. осуществлен выход сухогрузов: «Нэви Стар» (Турция, груз - кукуруза) из порта Одесса, «Поларнет» (Турция, груз - кукуруза) и «Рожен» (Болгария, груз - кукуруза) из порта Черноморск», - сказал генерал-полковник.

Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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