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МО РФ: ВСУ пытались спровоцировать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожской области

21:37 05.08.2022
ВС РФ после получения сведений о готовящейся провокации не допустили неизбирательных ударов, сообщили в Минобороны.
МО РФ: ВСУ пытались спровоцировать огонь ВС РФ по жилым районам в Запорожской области
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Группа иностранных журналистов прибыла в Орехов в Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я отдельная механизированная бригада ВСУ, для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательных артиллерийских ударов Вооруженных Сил РФ. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, российские военнослужащие после получения сведений о готовящейся провокации не допустили неизбирательных ударов.

«В ночь с 30 на 31 июля 2022 г. из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель - спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации», - отметил начальник НЦУО.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности украинского удара по Запорожской АЭС. По данным министерства, после ударов украинской армии по АЭС в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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