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Дипломат РФ: вероятная авария на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ может оказаться сродни чернобыльской

Елизавета Потейчук
20:37 05.08.2022
Москва также призвала международное сообщество принять меры для прекращения обстрелов атомной электростанции со стороны украинских вооруженных сил.
Дипломат РФ: вероятная авария на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ может оказаться сродни чернобыльской
© Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что в настоящее время ситуация в районе Запорожской АЭС характеризуется как исключительно тревожная. По его словам, в случае возникновения аварии на АЭС, она окажется сродни чернобыльской.

«Ситуация исключительно тревожная, чреватая техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской», - цитирует ТАСС слова дипломата с конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, Вишневецкий указал, что российская сторона призывает международное сообщество, в частности, ООН и МАГАТЭ, принять меры для прекращения обстрелов атомной электростанции со стороны украинских вооруженных сил.

Напомним, ВСУ дважды за сутки обстреляли Запорожскую АЭС. Информация о первом ударе ВСУ по Запорожской АЭС поступила около 17 часов 5 августа. На месте обстрела вспыхнул пожар, были оборваны две линии электропередачи. Во время второго удара снаряды боевиков попали на промышленную площадку атомной станции.

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