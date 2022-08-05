Путин: европейские партнеры должны поблагодарить Турцию за бесперебойный транзит газа из РФ

Нефть, уголь и газ из России в большом объеме идут для потребления и в самой Турции, подчеркнул президент.

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Президент России Владимир Путин заявил, что партнеры из стран Европы должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа. Российский лидер также добавил, что нефть, уголь и газ из России в большом объеме идут для потребления и в самой Турции.

«Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», - отметил глава государства на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Владимир Путин в мае провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Тогда президенты двух стран акцентировали внимание на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.