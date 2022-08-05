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Разрушенный роддом, пылающий вокзал: что известно о новых обстрелах Донецка ракетами ВСУ

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
18:30 05.08.2022
Наиболее интенсивно ВСУ обстреливали сегодня Куйбышевский район - повреждено здание больницы, пострадали люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Донецке ВСУ вновь проводят массированные обстрелы жилых кварталов. Сегодня  удар был нанесен по больнице №17. Один из снарядов попал в родильное отделение. Есть пострадавшие, в том числе дети. Кроме того националисты продолжают применять кассетные боеприпасы, которые разбрасывают по городу противопехотные мины «Лепесток». В результате обстрела загорелось здание городского вокзала.

«К этому часу пожар удалось локализовать, сейчас спасатели завершают проливку здания. Огонь полыхал на площади почти тысячи квадратных метров - горела кровля, куда и угодил снаряд. Жертв и пострадавших нет», - рассказал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Район донецкого вокзала - крайне опасное место. Прилеты туда случаются регулярно, поэтому жители стараются как можно быстрее проехать опасное место. Живущие рядом стараются не выходить из дома без необходимости.

«Практически через день (удары - Прим. ред.). Иногда каждый день. Я живу возле аэропорта - через меня летят все снаряды. Приходилось жить под обстрелом, в подвале сидел. Последний раз интервал был - одна минута - один выстрел», - рассказал местный житель.

Наиболее интенсивно ВСУ обстреливали сегодня Куйбышевский район. Сразу несколько снарядов попали в городскую больницу №17. Один упал во дворе - осколками повреждены несколько автомобилей, зацепило случайных прохожих. Второй снаряд пробил кровлю и разрушил помещение роддома. Там не было людей, но пострадали люди, которые пришли на прием в больницу. Одна из жительниц успела прикрыть свою дочь, но получила ранение в ногу.

«Переходили с ребенком из одного здания в другое. И был прилет. Я успела ребенка закрыть, сама пострадала», - рассказал пострадавшая.

О том, что ВСУ хаотично обстреливают город, говорит тот факт, что один из снарядов угодил в станцию техобслуживания недалеко от больницы. Там на месте образовалась огромная воронка, повреждены автомобили. К счастью, никто не пострадал.

Ранее, 4 августа, украинские войска открыли огонь по донецкому драмтеатру, где началось прощание с погибшей Ольгой Качурой - полковником Народной милиции ДНР. Город обстреливали снарядами 155-мм «натовского» калибра. По предварительным данным, погибли пять человек, есть раненые.

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