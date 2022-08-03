«Газпром»: поставка турбины Siemens для «Северного потока» невозможна

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Санкции Канады, ЕС, Великобритании и нарушение обязательств по контракту со стороны Siemens сделали невозможной поставку отремонтированной турбины для компрессорной станции «Портовая» «Северного потока». Об этом сообщил Telegram-канал «Газпрома».

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении.

Напомним, что речь идет о газотурбинном двигателе Siemens, который обеспечивает работу «Северного потока», и вышел из строя. Турбину для ремонта отправили в Канаду, но из-за санкций производитель после устранения дефектов отказался возвращать оборудование в Германию, но по просьбам ФРГ все же решил вернуть двигатель. Тем не менее агрегат так и не вернулся в Россию, по этой причине «Северный поток» задействован примерно на 20% от штатной мощности.