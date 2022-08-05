Хуснуллин заявил, что в сентябре в Мариуполе восстановят водо- и электроснабжение
Мастер-план Минстроя предусматривает восстановление электро- и водоснабжения освобожденного Мариуполя к середине сентября.
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Водоснабжение и электроснабжение освобожденного Мариуполя планируется привести в рабочее состояние в кратчайшие сроки.
Мастер-план Мариуполя, разработанный в Минстрое, предусматривает восстановление инженерных сетей к середине сентября. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с жителями Мариуполя.
Кроме того, в планах Минстроя открытие хотя бы части школ и детских садов Мариуполя к началу нового учебного года.
« В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать», - отметил Хуснуллин.
Напомним, что в Минстрое создали ответственный за восстановление ЛДНР департамент и разработали новый план развития Мариуополя на три года.