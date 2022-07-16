Клубы огня и дыма: кадры удара ВВС Израиля по целям в секторе Газа

По сообщениям пресс-службы израильской армии, удары были нанесены по объекту производства оружия.

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Опубликованы кадры израильского удара по объектам ХАМАС в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Как следует из сообщения пресс-службы израильской армии, удары были нанесены по «объекту производства оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС». На опубликованных кадрах запечатлено уничтожение цели.

Как ранее сообщал «Интерфакс», в ночь на субботу по израильской территории был нанесен удар двумя ракетами, одну из которых уничтожила система ПВО.

В начале июля Израиль также нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус, в результате чего пострадали два мирных жителя. Воздушный удар был нанесен со стороны Средиземного моря к западу от Триполи по нескольким птицефермам в окрестности города эль-Хамидия.