Актер Андрей Чернышов прокомментировал сообщения о госпитализации

В Сети появилась информация, что артист якобы проходит комплексное обследование в одной из московских больниц.

© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress

Актер театра и кино Андрей Чернышов в беседе со «Звездой» опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в Сети появилась информация, что артист якобы проходит комплексное обследование в одной из московских больниц из-за ухудшения самочувствия.

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», - рассказал актер.

Ранее актер театра и кино Иван Краско был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Он находится в больнице на Крестовском острове. Врачи проводят диагностические процедуры. В легких артиста была обнаружена жидкость.