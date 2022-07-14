Иван Краско госпитализирован в Петербурге
Сейчас 91-летний актер находится в больнице на Крестовском острове, врачи проводят диагностические процедуры.
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Актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. О происшествии «Звезде» сообщил его директор Вячеслав Смородинов.
Иван Иванович находится в больнице на Крестовском острове. Врачи проводят диагностические процедуры.
Как сообщил директор артиста, его дальнейшее участие в спектаклях будет зависеть от состояния здоровья актера.