В стране и мире Иван Краско госпитализирован в Петербурге Ян Брацкий Сейчас 91-летний актер находится в больнице на Крестовском острове, врачи проводят диагностические процедуры. © Фото: Zamir Usmanov, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. О происшествии «Звезде» сообщил его директор Вячеслав Смородинов. Иван Иванович находится в больнице на Крестовском острове. Врачи проводят диагностические процедуры. Как сообщил директор артиста, его дальнейшее участие в спектаклях будет зависеть от состояния здоровья актера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика