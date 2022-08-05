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Bloomberg: половина стран G20 не присоединилась к санкциям против России

Ирина Елагина
15:59 05.08.2022
Агентство Bloomberg отметило, что стремление США изолировать Россию потерпело фиаско: антироссийские санкции не поддержала половина стран G20.
Bloomberg: половина стран G20 не присоединилась к санкциям против России
© Фото: Xu Qin, XinHua, Globallookpress
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Стремление США изолировать Россию не нашло поддержки «Большой двадцатки». Половина стран - участниц G20 оказалась поддержать антироссийские санкции. Об отсутствии единодушия на Западе в отношении экономической блокады Москвы пишет Bloomberg.

По данным агентства, США в своем стремлении изолировать Россию столкнулись с «неудобной реальностью»: стабильным и взаимовыгодным партнерством России и государств Юго-Восточной Азии и Африки. В этом лично убедился госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по этим регионам.

«Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть», - отметили в публикации.

Bloomberg перечислил несколько причин сдержанности стран G20. Среди них - давние связи с Москвой, нежелание в угоду США ставить под удар свою экономику, а также недоверие к бывшим колониальным державам.

Напомним, что накануне The Washington Post сообщила, что Индия в три раза увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы.

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