Bloomberg: половина стран G20 не присоединилась к санкциям против России

© Фото: Xu Qin, XinHua, Globallookpress

Стремление США изолировать Россию не нашло поддержки «Большой двадцатки». Половина стран - участниц G20 оказалась поддержать антироссийские санкции. Об отсутствии единодушия на Западе в отношении экономической блокады Москвы пишет Bloomberg.

По данным агентства, США в своем стремлении изолировать Россию столкнулись с «неудобной реальностью»: стабильным и взаимовыгодным партнерством России и государств Юго-Восточной Азии и Африки. В этом лично убедился госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по этим регионам.

«Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть», - отметили в публикации.

Bloomberg перечислил несколько причин сдержанности стран G20. Среди них - давние связи с Москвой, нежелание в угоду США ставить под удар свою экономику, а также недоверие к бывшим колониальным державам.

Напомним, что накануне The Washington Post сообщила, что Индия в три раза увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы.