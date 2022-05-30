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Путин и Эрдоган обсудили Украину, акцентируя внимание на вопросах судоходства

Тимур Шерзад
17:59 30.05.2022
Как сообщается в сообщении на сайте Кремля, президенты двух стран акцентировали внимание на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.
Путин и Эрдоган обсудили Украину, акцентируя внимание на вопросах судоходства
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обменялись мнениями по двустороннему экономическому сотрудничеству. Стороны констатировали существенный рост товарооборота. 

Был обсужден недавний визит в Турцию делегации из России во главе с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии Александром Новаком. Лидеры обеих стран договорились о других контактах в контексте дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в сферы которых входили энергетика, транспорт и туризм. 

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», - сообщает Кремль. 

Кроме того, в сообщении заявлено, что стороны затронули и некоторые вопросы региональной политики. 

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения гаубиц итальянского производства на Украине.

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