Путин и Эрдоган обсудили Украину, акцентируя внимание на вопросах судоходства

Как сообщается в сообщении на сайте Кремля, президенты двух стран акцентировали внимание на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обменялись мнениями по двустороннему экономическому сотрудничеству. Стороны констатировали существенный рост товарооборота.

Был обсужден недавний визит в Турцию делегации из России во главе с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии Александром Новаком. Лидеры обеих стран договорились о других контактах в контексте дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в сферы которых входили энергетика, транспорт и туризм.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», - сообщает Кремль.

Кроме того, в сообщении заявлено, что стороны затронули и некоторые вопросы региональной политики.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения гаубиц итальянского производства на Украине.