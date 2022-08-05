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Груды обломков: кадры последствий обстрела ВСУ больницы в Донецке

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
14:47 05.08.2022
После обстрела ВСУ Куйбышевского района города пострадали около 15 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры последствий обстрела украинской армией больницы №17 в Донецке. Судя по ним, в здании разрушены бетонные стены, выбиты окна, помещения превратились в груды обломков. Основной удар пришелся на душевую. На пострадавшем этаже больницы располагалось родильное отделение.

Кроме того, врач-травматолог больницы №17 Никита Литвин сообщил, что порядка 15 человек поступили в медучреждение после обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района города. Из числа пациентов, говорит медик, в результате обстрела никто не пострадал.

«Пострадало около 10-15 человек, на данный момент мы успели зафиксировать девять человек, но еще сидят люди, которых нужно записать. Серьезных повреждений костей нет, есть осколочные ранения мягких тканей. Госпитализировано в данный момент три», - приводит ТАСС слова Литвина.

Напомним, сегодня, 5 августа, войска ВСУ вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 30 снарядов «натовского» калибра 155 мм. Под обстрел попали Донецк, Горловка и Зайцево.

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