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В Алабино прибыла китайская военная техника для участия в «Танковом батальоне»

Екатерина Радомская
14:06 05.08.2022
На снятом с воздуха видео можно заметить, как китайские военнослужащие разгружают технику с железнодорожных платформ, а потом танки уезжают в сторону полигона. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры прибытия китайской военной техники на конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в подмосковное Алабино. 

На снятом с воздуха видео можно заметить, как китайские военнослужащие разгружают технику с железнодорожных платформ, а потом танки уезжают в сторону полигона. 

Корреспондент Екатерина Радомская сообщает, что прибыли четыре танка, а также девять единиц специальной технике, которая нужна для обеспечения выступления команды. 

Китайские танки будут обеспечивать погрузчики, подъемный кран, вагон с боеприпасами и специальным имуществом, бензовоз, передвижная ремонтная мастерская, а также грузовик для подвоза снарядов. 

Ранее в Калининград прибыли участники АрМИ-2022 из Гвинеи и Ирана.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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