В Алабино прибыла китайская военная техника для участия в «Танковом батальоне»

На снятом с воздуха видео можно заметить, как китайские военнослужащие разгружают технику с железнодорожных платформ, а потом танки уезжают в сторону полигона.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры прибытия китайской военной техники на конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в подмосковное Алабино.

На снятом с воздуха видео можно заметить, как китайские военнослужащие разгружают технику с железнодорожных платформ, а потом танки уезжают в сторону полигона.

Корреспондент Екатерина Радомская сообщает, что прибыли четыре танка, а также девять единиц специальной технике, которая нужна для обеспечения выступления команды.

Китайские танки будут обеспечивать погрузчики, подъемный кран, вагон с боеприпасами и специальным имуществом, бензовоз, передвижная ремонтная мастерская, а также грузовик для подвоза снарядов.

Ранее в Калининград прибыли участники АрМИ-2022 из Гвинеи и Ирана.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов