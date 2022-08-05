Женщина из Углегорска, кинувшая ботинок в мэра, получила двухкомнатную квартиру

Сообщается, что жилье было предоставлено в течении суток администрацией Углегорского района.

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Семье жительницы Углегорска, которая из-за проблем с переселением бросила в мэра ботинок, в течение суток после скандального инцидента выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору... Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7», - передает сообщение пресс-службы области РИА Новости.

Ранее глава Комитета Государственной думы по строительству Сергей Пахомов заверил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса РФ. Депутат добавил, что апартаменты, приравненные к коммерческой недвижимости, могут быть выделены в отдельную категорию для снижения финансовой нагрузки на жителей.